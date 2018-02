Modellauto- und Eisenbahnbörse im Autohaus Spreckelsen in Stade

Stade : Autohaus Spreckelsen |

bo. Stade. Nicht nur für Sammler: Fahrzeuge im Kleinformat sind am Samstag, 24. Februar, im Autohaus Spreckelsen in Stade, Schiffertorsstr. 11, zu bewundern. Rund 30 private Aussteller bieten bei der Modellbörse von 13 bis 16 Uhr Autos und Eisenbahnen an. Mehr als 20.000 Modelle in den Maßstäben 1:160 bis 1:18 aus den vergangenen 100 Jahren werden präsentiert. Besucher können eigene Modelle auf ihren Sammlerwert schätzen lassen. Veranstalter ist der Club der Auto-Modellfreunde C.A.M.