Stade : Seminarturnhalle |

bo. Stade. Ein Muss für alle Pettersson-und-Findus-Fans: Die Kammerpuppenspiele Bielefeld präsentieren das Weihnachtsmärchen "Morgen, Findus, wird's was geben" am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Dezember, um 16.30 Uhr in Stade. Die Aufführung am Mittwoch ist bereits ausverkauft. Wegen der großen Nachfrage gibt es aber eine Zusatzvorstellung am Dienstag, 20. Dezember, um 14.30 Uhr.

Pettersson und Findus sind die Stars im Kinderzimmer. Das Erfolgsduo des schwedischen Autors Sven Nordqvist hat schon so manches Abenteuer mit Füchsen, Mondhühner, Stieren und Raketen erlebt. Doch nun freut sich auch Findus auf Heiligabend und den Besuch des Weihnachtsmannes. Damit der Kater nicht enttäuscht wird, fängt der alte Pettersson im Tischlerschuppen an zu werkeln und alles für's Fest vorzubereiten.

• Eintritt: 9 Euro; Kartenreservierung unter Tel. 05203 - 902283.