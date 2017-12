Mozarts Große Messe in c-Moll in Stade

Weihnachtskonzert der Stader Stadtkantorei



bo. Stade. Zwei Meisterwerke von Mozart Amadeus Mozart führt die Stadtkantorei Stade in ihrem Weihnachtskonzert am Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr in der St. Wilhadi-Kirche in Stade auf. Neben der Kantate "Exultate, jubilate" für Solo-Sopran und Orchester erklingt die Missa c-Moll.

Ausführende sind die Stadtkantorei Stade, das Barockorchester Hamburg sowie die Gesangssolisten Cornelia Samuelis und Magdalene Harer (Sopran), Michael Connaire (Tenor) und Ralf Grobe (Bass). Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Hauke Ramm.

Die Missa c-Moll wird auch die "Große Messe c-Moll" genannt, da sie - obwohl unvollendet - zu den herausragenden Messvertonungen der europäischen Musikgeschichte gehört. Mozart komponierte das Werk 1782 anlässlich seiner Hochzeit mit Constanze. Sie sang in der Uraufführung die Sopran-Solo-Partie.

• Eintritt: ab 10 Euro