Multivisionsshow "Kirgistan - Perle im Tian Shan" in Stade

Stade : Foto Schattke |

bo. Stade. In ein fast unbekanntes Land in Zentralasien führt die Multivisionsshow am Freitag, 24. Februar, um 19.30 Uhr bei Foto Schattke in Stade, Pferdemarkt 14. Dennis Ciminski-Tees und Nina Harenberg berichten über ihre Reise durch "Kirgistan - Perle im Tian Shan".

Jenseits aller Touristenpfade erkundete das Paar aus Asselermoor im Frühsommer 2016 das ferne, gebirgige Land zwischen Kasachstan und China. Die beiden erlebten monumentale Landschaften und - geprägt von der Kultur der Nomaden - eine große Gastfreundschaft. In Bildern und Videos untermalt mit Musik berichten sie von ihren Erlebnissen im Land der Berge und Pferde. Außerdem halten sie für alle Zuschauer eine kleine landestypische Überraschung bereit.

Die Multivisionsshow wird am Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr ein weiteres Mal bei Foto Schattke in Stade gezeigt.

• Karten für 10 Euro (Abendkasse 12 Euro) gibt es bei Foto Schattke in Buxtehude und Stade.