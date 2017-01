Musical und Gospelkonzert in der Asseler Kirche

bo. Drochtersen-Assel. Mit zwei musikalischen Highlights startet die Asseler Kirchengemeinde in das neue Jahr. Am Freitag, 13. Januar, führen die "Rainbow Kids" der Evangelischen Jugend Kehdingen um 18 Uhr das Musical "Jona" in der Kirche auf.

Der Kinderchor erzählt in mitreißenden Liedern die biblische Geschichte von Jona, der auf der Flucht vor Gott und seinem Auftrag durch einen Wal wieder auf den richtigen Weg gebracht wird.

Die "Sound of Rainbow Gospel Singers" holen am Samstag, 14. Januar, ihr im November abgesagtes Adventskonzert nach. Um 18 Uhr lassen sie in der Kirche schwungvolle Gospels und gefühlvolle Balladen erklingen. Der Klassiker "Amazing Grace" auf dem Dudelsack gespielt rundet das Programm ab. Als musikalische Gäste sind die "Soulteens Kehdingen" dabei.

• Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Um Spenden wird gebeten.