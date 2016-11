"Musikalische Weltreise am Klavier" mit Marina Savova in Stade

bo. Stade. Auf eine "Musikalische Weltreise am Klavier" nimmt Marina Savova die Zuhörer am Sonntag, 6. November, im historischen Stader Rathaus mit. Im Königsmarcksaal spielt die Pianistin um 17 Uhr ungarische Tänze von Johannes Brahms, einen Bolero von Isaak Albeniz, Tango Argentino von Astor Piazzolla, Walzer von Maurice Ravel und Frederic Chopin, die "Rhapsody in Blue" von George Gershwin, "An den Frühling" von Edvard Grieg und weitere Kompositionen von Franz Liszt, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Sergej Rachmaninow. Veranstalter ist der Kulturkreis Stade.• Eintritt: 19 Euro (Jugendliche 9 Euro); Karten im Vorverkauf (plus Gebühren) gibt es unter Tel. 04141 - 409140.