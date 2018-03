Musikgeschichte live mit dem Musical "Tina - The Rock Legend" in Stade

Mit dem Musical "Break Every Rule - Tina - The Rock Legend" wird am Dienstag, 13. März, um 19.45 Uhr im Stadeum ein Stück Musikgeschichte lebendig: Die Multimedia-Show zeigt die wichtigsten Stationen aus dem Leben des Superstars Tina Turner: von den Anfängen der jungen Anna Mae Bullock in den späten 1950ern über die turbulente Zeit mit Ike Turner in den 1960er und 1970er Jahren bis hin zu ihrem kometenhaften Aufstieg als Solokünstlerin in den 1980ern und 1990ern.Tess „Dynamite“ Smith schlüpft in die Rolle der Rock-Ikone und präsentiert zusammen mit einem Ensemble aus Musikern, Schauspielern und Tänzerinnen eine fulminante Retrospektive über das bewegte Leben von Tina Turner.• Tickets ab 41,90 Euro sind bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen, unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de sowie am 13. März ab 18.45 Uhr an der Abendkasse erhältlich; Infos bei Reset Production, Tel. 0365 - 5481830, www.tinadasmusical.de