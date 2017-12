Neue Broschüre ersetzt Umweltkalender

Auf den beliebten Umweltkalender müssen die Bürger des Landkreises Stade im kommenden Jahr verzichten. Die Müllabfuhrtermine und andere Informationen rund um das Thema Entsorgung gibt es ab sofort im Internet in der neuen Broschüre "Abfall-Info 2018". Das Umweltamt folge damit dem Trend, dass Dienstleistungen zunehmend online angeboten werden, so Umweltamt-Leiter Heiner Köhnlein.Wer dennoch nicht auf eine gedruckte Version verzichten möchte, kann sich in den Rathäusern, den Filialen der Kreissparkassen und am Info-Schalter des Landkreises Stade im Kreishaus die "Abfall-Info" mit allen Coupons und Postkarten in Papierform abholen.Zur Verfügung stehen drei Versionen für die Hansestadt Stade, die Hansestadt Buxtehude sowie für die Gemeinden und Samtgemeinden zum Herunterladen im pdf-Format.• Die neue Broschüre finden Bürger im Internet unter www.landkreis-stade.de/abfallinfo . Die Wertcoupons für Gelbe Säcke lassen sich ebenfalls bereits online bestellen unter www.rzs-stade.de • Weitere Infos dazu auch unter Tel.: 04141 - 126612