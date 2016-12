bo. Stade. Für einen beschwingten Jahresauftakt sorgt das Philharmonische Orchester Bremerhaven am Dienstag, 3. Januar, in Stade. Das Orchester tritt unter Leitung des renommierten Musikers und Dirigenten Enrique Ugarte um 19.45 Uhr im Stadeum auf. "Swinging 2017" heißt es, wenn sich die Musiker auf eine Reise in das Reich der Songs, Grooves und Offbeats begeben.Gemeinsam mit einem Jazz-Trio spielen das Orchester Klassiker von George Gershwin, Cole Porter, Glenn Miller und Chick Corea in jazzigen Arrangements. Das Allround-Talent Enrique Ugarte beweist als Akkordeon-Solist, dass er neben dem Jazz auch den Tango im Blut hat. Ein Höhepunkt des Programms sind die Tango-Nummern des Argentiniers Astor Piazzolla, u. a. der "Libertango".• Karten ab 33,40 Euro gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, unter Tel. 04141 - 409140 und auf