Stade : Neues Rathaus |

bo. Stade. "Leidenschaft in Öl" heißt die Ausstellung mit Malerei von Marlies Ebeling im Foyer des Neuen Rathauses in Stade. Die Steinkirchener Künstlerin malt im realistisch-impressionistischen Stil mit Ölfarben auf Leinwand. Durch den Auftrag mehrerer Schichten entstehen Brillanz und Tiefe. Ihre Motive findet sie auf Reisen und in der Natur. Es sind Menschen, Landschaften und Häuserfassaden.

• Die Ausstellung läuft bis Freitag, 7. Juli; Öffnungszeiten des Rathauses Montag bis Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, Dienstag auch 14 bis 15.30 Uhr, Donnerstag bis 18 Uhr.