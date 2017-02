"Of Mystery and Beauty": Jazz-Konzert in Agathenburg

Agathenburg: Schloss |

bo. Agathenburg. In der Reihe "Jazz 2017" ist am Samtag, 11. Februar, um 20 Uhr das Duo "Klaro!" zu Gast im Pferdestall von Schloss Agathenburg. "Of Mystery and Beauty" heißt das Konzert der Altsaxophonistin Karolina Strassmayer und des Schlagzeugers Drori Mondlak. Sie verbinden europäische Klassik und Folklore mit amerikanischem Jazz und zeitgenössischen Harmonien. Das Duo wird von zwei Musikern am Bass und Vibraphon begleitet.

• Eintritt: 20 Euro.