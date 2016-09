Oktoberfest auf der Stader Insel

Bereits zum zweiten Mal wird auf der Stader Insel Oktoberfest gefeiert. Am Freitag und Samstag, 7. und 8. Oktober, laden das Restaurant "Die Insel - Essen, Feiern Genießen" und das Stader Autohaus STADAC zur Festzeltsause ein. Am Sonntag, 9. Oktober, kommen dann Familien beim Kinder-Oktoberfest mit Frühschoppen auf ihre Kosten.Für das Oktoberfest wird auf der Stader Insel ein Wiesenzelt für bis zu 500 Personen aufgebaut. Los geht es am Freitag um 18 Uhr, wenn Stades Bürgermeisterin Silvia Nieber das erste Bierfass ansticht. Anschließend spielt sowohl am Freitag als auch am Samstag die original bayrische "Enzis Blasband", in den Pausen sorgen zwei DJs für gute Stimmung.Für die Gäste gibt es neben original Wiesenbier typisch Bayrisches von der Weißwurst bis zum Leberkäse. Zudem lockt ein großes Gewinnspiel mit sensationellen Preisen. Das Autohaus STADAC stiftet eine Probefahrt mit dem legendären BMW i8 sowie ein Wochenende mit einem BMW. Hinzu kommen viele weitere Gewinne wie Inselrestaurant-Gutscheine und Sachpreise.Jedes Ticket beinhaltet ein Los. Karten gibt es im Vorverkauf im Inselrestaurant, im Tapao (Fischmarkt) und in der Tourist-Info am Hafen. Der Eintritt kostet dort für einen Tag 10 Euro und für beide Tage 15 Euro. An der Abendkasse kostet es 12 Euro, in Bayerntracht 8 Euro.