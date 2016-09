Oktoberfest auf der Stader Insel

Gaudi wie auf der Wies'n / Freikarten zu gewinnen

Karten und Vorverkauf

20 Freikarten zu gewinnen

„O‘zapft is!“ heißt es am Freitag, 7. Oktober, um 18 Uhr auf der Stader Insel, wenn Bürgermeisterin Silvia Nieber auf dem Stader Oktoberfest das erste Bierfass anzapft und damit die drei Festtage an der Schwinge offiziell eröffnet. Gefeiert wird am Freitag und Samstag, 7. und 8. Oktober, bis in die Nacht. Am Sonntag, 9. Oktober, ist von 11 bis 15 Uhr Kinderschützenfest mit Frühschoppen und Malz- statt Wies'nbier.Nach dem einschlagenden Erfolg im Herbst 2015 ist es bereits das zweite Oktoberfest, das Heiko Fillsack, Gastronom des Restaurants „Die Insel - Essen, Feiern, Genießen“ und das Autohaus Stadac in der Hansestadt Stade ausrichten. „Die Stimmung war auf dem ersten Oktoberfest einfach riesig“, sagt Heiko Fillsack. „Und in diesem Jahr legen wir sogar noch einen drauf!“ Zwei Abende mit original bayrischer Livemusik mit „Enzis Blasband“ und zwei DJs, zünftige Spiele vom Bierkrugstemmen bis zum Nagelschlagen und eine Tombola mit sensationellen Preisen sind nur einige der zahlreichen Party-Höhepunkte.Natürlich wird an beiden Party-Abenden original Wies'nbier ausgeschenkt. Und auch bayrische Schmankerl von der Weißwurst bis zum Leberkäse dürfen auf dem Stader Oktoberfest nicht fehlen.Bei der großen Tombola hat das Autohaus Stadac die Hauptpreise spendiert. Zu gewinnen gibt es eine Probefahrt mit dem legendären BMW i8 sowie ein Wochenende mit einem BMW. Hinzu kommen viele weitere Gewinne wie Inselrestaurant-Gutscheine und Sachpreise. Jedes Ticket beinhaltet ein Los. Zudem können auf dem Fest weitere Lose gekauft werden, um die Gewinnchance zu erhöhen.Karten für das Oktoberfest gibt es im Vorverkauf im Inselrestaurant, im Tapao (Fischmarkt) und in der Tourist-Info am Hafen. Der Eintritt kostet dort für einen Tag 10 Euro und für beide Tage 15 Euro. An der Abendkasse kostet es 12 Euro, in Bayerntracht 8 Euro.Das WOCHENBLATT und „Die Insel“ verlosen 20 Freikarten für das Oktoberfest in Stade: zehn für Freitag und zehn für Samstag. Wer bei der Riesen-Sause kostenlos dabei sein möchte, schickt bis Freitag, 30. September, eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.OktoberfestAuf der Insel in Stade7. und 8. Oktober ab 18 UhrKinderfest mit Frühschoppen am 9. Oktober, 11 Uhr