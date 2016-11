"Old Will" plaudert: Lesung der Sage vom Wilhadi-Turm mit Stadtführung und Kirchturmbesteigung in Stade

bo. Stade. Rund um die Türme der Stader Altstadtkirchen dreht sich die Lesung mit anschließender Stadtführung am Freitag, 2. Dezember, in Stade. Schauspielerin Ruth Meyer liest um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Friedrich Schaumburg, Große Schmiedestr. 27, "Die Sage vom Wilhadi-Kirchturm". Autor Martin Boyken lässt den Kirchturm als "Old Will" ins Plaudern kommen. Die Sage beschäftigt sich mit der wechselvollen Baugeschichte des Wilhadi-Turms und wie sich aus dem Nebeneinander der beiden Stadtkirchen ein kleines Techtelmechtel entwickelt hat. Die anschließende vorweihnachtliche Stadtführung greift die Themen der Sage auf. Nachdem die Teilnehmer zum Punschumtrunk eingekehrt sind, erklimmen sie die 187 Stufen des St. Cosmae-Kirchturms. Oben angekommen erwartet sie eine großartige Aussicht über die Altstadt und auf den Wilhadi-Turm.• Gebühr: 28 Euro; Karten gibt es in der Tourist-Info am Hafen, Hansestr. 16, in Stade, Tel. 04141 - 409170 und auf www.stade-tourismus.de