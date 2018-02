Orgelmusik von Bach und Böhm in St. Wilhadi Stade

bo. Stade. In der "Stunde der Kirchenmusik" erklingen am Samstag, 17. Februar, in der St. Wilhadi-Kirche in Stade Orgelwerke von Georg Böhm und Johann Sebastian Bach. Kirchenmusikdirektor Hauke Ramm spielt um 18.15 Uhr auf der barocken Erasmus-Bielfeldt-Orgel von 1736 Choralbearbeitungen bei Komponisten über das Lied "Vater unser im Himmelreich". Außerdem sind von Böhm das Präludium in d-Moll und Bachs berühmtes Meisterwerk "Phantasie und Fuge g-Moll" zu hören.

• Eintritt frei; um eine Spende für die Chororgel in St. Wilhadi wird gebeten.