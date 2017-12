Orgelreise zum Advent in Kehdingen

Stade : Bahnhof |

bo. Stade. Eine Orgelexkursion in das weihnachtliche Kehdingen bietet die Orgelakademie Stade am Freitag, 8. Dezember, an. Der Bus fährt um 15 Uhr in Stade ab, die Rückkehr ist für 21 Uhr geplant. In der Oederquarter Kirche stellen Martin Böcker und Xiaojing Sheng in Erklärungen und mit adventlicher Musik die Schnitger-Orgel vor.

In Freiburg erleben die Teilnehmer, wie der Ort zum "Lichtereinkauf" erstrahlt. Nach einem Imbiss im Kornspeicher wird das Konzert bei Kerzenschein um 19 Uhr in der St. Wulphardi-Kirche besucht. Der Kammerchor Stade führt adventliche Lieder und Choräle aus dem 17. bis 20. Jahrhundert von Purcell, Richter, Kodaly und anderen auf. Martin Böcker ergänzt das Programm mit Orgelmusik.

• Gebühr: 40 Euro inkl. Imbiss; Anmeldung bis Dienstag, 5. Dezember, bei der Orgelakademie, Tel. 04141 - 778385, E-Mail info@orgelakademie.de.