Parkplatz am Stadeum am Montag und Mittwoch gesperrt

Stade : Stadeum |

bo. Stade. Der Parkplatz am Stadeum ist am Montag, 16. Januar, für die Besucher der Mitarbeiterveranstaltung der Firma Wilhelm Wähler reserviert. Auch im Mittwoch, 18. Januar, ist der Parkplatz für die Öffentlichkeit gesperrt. An diesem Tag findet der Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer im Stadeum statt. Autofahrer auf Parkplatzsuche müssen an beiden Tagen auf umliegende Parkmöglichkeiten ausweichen.