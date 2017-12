Die dritte "Schallzentrale"

Zur Schallplattenbörse "Schallzentrale 3" öffnet die Cultur Centrale (CCO ) in Stade-Ottenbeck am 10. Dezember, von 15 bis 19 Uhr. "Die Vinylfreunde und Interessierte an analogem HiFi-Genuss treffen sich bei Glühwein und Keksen nun schon zum dritten Mal, um über Lieblingslieder und Lieblingsinterpreten fachzusimpeln und Platten zu tauschen oder zu verkaufen", sagt der ehrenamtliche Mit-Organisator Burkhard Bosse.