Podiumsdiskussion in der BBS III in Stade

Stade : BBS III |

bo. Stade. "Erzeuger und Verbraucher in einem Boot!?" Dieser Frage geht die Podiumsdiskussion am Samstag, 4. Februar, um 13.30 Uhr im Anschluss an den Tag der offenen Tür in der Berufbildenden Schule III, Glückstädter Str. 17, in Stade nach.

Als Podiumsgäste sind Andreas Brinker (katholische Landvolk-Hochschule Oesede), Helmut Dammann-Tamke (CDU-Landtagsabgeordneter), Johann Knabbe (Landvolk-Vorsitzender und Kreislandwirt), Juta Klohr-Mestmacher (Hotellerie-Meisterin, Vorstand Markuskirche), Klaus Meyer (Landwirtschaftskammer Stade) und Eckehard Niemann (Vorstand Arbeitskreis bäuerliche Landwirtschaft Niedersachsen). Thankmar Corleis moderiert das Gespräch.