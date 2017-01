Preisverleihung und Finissage in der Ausstellung "Gesichter" im Stader Schleusenhaus

Stade : Kunstpunkt Schleusenhaus |

bo. Stade. Mit einer Finissage und Preisverleihung endet am Sonntag, 29. Januar, um 15 Uhr die Ausstellung "Gesichter" im Kunstpunkt Schleusenhaus, Altländer Straße 2, in Stade. Der Kunstverein Stade hatte Künstler aus Niedersachsen, Bremen und Hamburg aufgerufen, sich mit ihren Arbeiten für die Ausstellung zu bewerben. Ausgewählt wurden schließlich 39 Werke, die sich mit dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven befassen.

Eine externe dreiköpfige Jury hat nun darüber entschieden, welches der Exponate am Sonntag eine Auszeichnung erhält. Der Preis ist mit 300 Euro dotiert. Nach der Verleihung gibt es Gelegenheit, mit einigen der Künstler ins Gespräch zu kommen.

• Die Ausstellung "Gesichter" ist noch bis Sonntag, 29. Januar, täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.