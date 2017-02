Radwandern in Masuren: Vortrag im Stader Goldap-Museum

Stade : Patenschaftsmuseum "Goldap in Ostpreußen" |

bo. Stade. Über das Radwandern in Masuren berichtet Rainer Palsherm am Samstag, 4. März, um 15.30 Uhr im Patenschaftsmuseum "Godap in Ostpreußen", Harsefelder Str. 44, in Stade. In seinem Fotovortrag erklärt er, wie sich die Region im ehemaligen Ostpreußen mit ihren wunderschönen Alleen, kristallklaren Seen und dunklen Wäldern per Fahrrad am besten erkunden lässt. Palsherm begleitet regelmäßig Radlergruppen durch Masuren.