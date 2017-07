Rock im Hafen: Konzert mit "elbsand" auf dem Museums-Kümo MS "Greundiek" in Stade

Stade : MS "Greundiek" |

bo. Stade. Frischen Wind bringen die Musiker von "elbsand" in die Ferienzeit: Für alle Zuhause-Gebliebenen und für Gäste der Hansestadt Stade gibt die Band am Samstag, 22. Juli, um 20 Uhr ein Konzert auf dem Museumsschiff MS "Greundiek" im Stader Stadthafen an der Hansestraße. Nach ihrem ausverkauften Auftritt auf der "Greundiek" im vergangenen Jahr hat die Band den Termin in diesem Jahr bewusst in den veranstaltungsarmen Hochsommer gelegt.

Mit Songs von den "Beach Boys", "Stones", "Travelling Wilburys", von "Status Quo", Marius Müller-Westernhagen, Udo Lindenberg und vielen weiteren Musikgrößen wollen die sechs Musiker für Sommerpartystimmung sorgen. Zu Klassikern der vergangenen 70 Jahre können Gäste feiern und in alten Erinnerungen schwelgen. Die Schiffscrew serviert Getränke und Brezel.

• Karten für 10 Euro (Abendkasse 12 Euro) gibt es unter ( 04162 - 9085185. Ein Teil der Einnahmen kommt dem Verein "Alter Hafen Stade" zugute, der das 1949 gebaute Schiff als technisches Denkmal ehrenamtlich wartet und betreibt.