bo. Stade. Eine Schauspielführung findet am Samstag, 19. November, in der Salvador-Dalí-Ausstellung in Stade statt. Matthias Weber und Daniel Lang schlüpfen um 15 Uhr im Kunsthaus, Wasser West 7, in gegensätzliche Rollen: Als Vertreter der Kunst und des Künstlers sowie als mäkeliger Kritiker betrachten sie das Werk des Künstlers aus unterschiedlichen Blickwinkeln und diskutieren mit hohem Unterhaltungswert für das Publikum.

Weitere Schauspielführungen sind am Samstag, 26. November und 10. Dezember, jeweils um 15 Uhr.

• Gebühr: 12 Euro inkl. Eintritt; Anmeldung unter Tel. 04141 - 7977350, E-Mail buchung@museen-stade.de.