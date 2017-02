Stade : Freie Waldorfschule |

bo. Stade-Ottenbeck. Schüler der achten Klasse führen in der Freien Waldorfschule Stade, Henning-von-Tresckow-Weg 2, in Ottenbeck am Freitag und Samstag, 17. und 18. Februar, das Schauspiel "Die schwarzen Brüder" auf. Der Vorhang hebt sich um 19.30 Uhr im Schulsaal.

Das Theaterstück nach dem Roman von Lisa Tetzner spielt in der Mitte des 19. Jahrhunderts und handelt von dem 13-jährigen Bauernsohn Giorgio aus dem Tessin, der von seinen armen Eltern als Kaminfegerjunge nach Mailand verkauft wird.

Die Achtklässler haben nicht nur das Stück einstudiert, sie sind auch für das Bühnenbild, Requisiten und Kostüme zuständig.

• Eintritt: frei; um eine Spende wird gebeten.