Schützen in Behrste feiern zwei Tage lang

sb. Behrste. Mit viel Routine regierte Klaus Günter Lührs (58) im vergangenen Jahr den Schützenverein Behrste. Denn der Sportschütze trug nach 1987 und 2004 bereits zum dritten Mal die Königskette. Unterstützt wurde die Majestät von ihren Adjutanten Reiner Schlesselmann und Patrick Müller.

Am kommenden Wochenende wird in dem kleinen Geestdorf bei Oldendorf wieder Schützenfest gefeiert. Dann stellt sich u.a. die spannende Frage, wer der Nachfolger von Klaus Günter Lührs wird. Und wird es in diesem Jahr eine Königin geben? In 2016 blieb dieses Amt leider unbesetzt.

Das Festprogramm im Überblick:



Samstag, 27. Mai

• 12.30 Uhr: Sammeln bei Elke und Gerhard Thielker, Schiffstelle 11. Abholen des Schützenkönigs Klaus Günter Lührs. Die Jugendmajestäten werden in den Umzug aufgenommen.

• 15 Uhr: Schießen auf Preis-, Medaillen-, Glücks- und Altersscheibe. Ausschießen des neuen Schützenkönigs und der neuen Schützenkönigin sowie der

Jugendmajestäten (jugendliche Vereinsmitglieder zwischen 14 und 22 Jahren). Losverkauf mit Sofortgewinnen. Kaffee- und Kuchenbüfett

• 17.30 Uhr: Ende Scheibenverkauf

• 18 Uhr: Ende des Schießbetriebs

• 20 Uhr: Schützenball mit Proklamation der neuen Würdenträger



Sonntag,28. Mai

• 12 Uhr: Antreten zum Abholen des neuen Schützenkönigs

• 15 Uhr: Schießen auf Preis-, Medaillen-, Glücks- und Altersscheibe. Losverkauf mit Sofortgewinnen. Kaffee- und Kuchenbüfett. Ausklang des Schützenfestes mit Musik und Tanz



Kurz notiert • Der Schützenverein freut sich über ein geschmücktes Dorf zum Fest.

• Die Verteilung der Preise findet am Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr in der Schützenhalle statt.

• Die Ausmarschierscheiben werden am Samstag morgen beim König ausgegeben. Das Schießen ist nur am Samstag möglich. Preisberechtigt sind ausschließlich Vereinsmitglieder, die eine Ausmarschierscheibe erhalten haben.