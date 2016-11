Selbsthilfegruppe für traumatisierte Frauen

tp. Stade. In Stade wird am Mittwoch, 16. November, um 19 Uhr eine neue

Selbsthilfegruppe für Frauen, die Gewalt erfahren und dadurch ein

psychisches Trauma erlitten haben, gegründet. Die Gruppe richtet

sich an Frauen, die eine entsprechende therapeutische Behandlung bereits

durchlaufen haben.



Die Gruppe nennt sich „Zurück ins Leben“. Thema der Gruppe sind nicht die

erlittenen Gewalterfahrungen, sondern deren Folgen in den verschiedenen

Lebensbereichen. Der Name der Gruppe „Zurück ins Leben“ ist Programm: Hier

können betroffene Frauen erleben, dass sie mit ihrer Situation nicht

alleine sind. Durch den Austausch in der Gruppe können sie erfahren, wie

andere in den einzelnen Lebensbereichen Schritte zu ihrer Genesung machen.



• Weitere Informationen beider Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen (KIBIS) in Stade, Ulrich Brachthäuser, Tel. 04141 - 3856 oder bei Sabine Tscharntke von KIBIS des

Paritätischen in Cuxhaven, Tel. 04721 - 579332. Bei den Kontaktstellen

kann auch der Ort des ersten Treffens erfragt werden.