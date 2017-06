Show- und Marching-Workshop in Jork

(ab). Die Kreismusikvereinigung Stade (KMV) bietet vom 27. bis 29. Oktober einen Show- und Marching-Workshop in der Festhalle in Jork (Schützenhofstraße 15) an. Nach den Vorbildern der amerikanischen Marching-Bands, die in den USA vor allem bei großen Sport-Veranstaltungen zu sehen und hören sind, wird an dem Wochenende - gemeinsam mit einem Team aus erfahrenen Profis - eine Show einstudiert.



Teilnehmen kann jeder Musiker und Tänzer. Den Workshop leitet Mark Gjaltema, ehemaliger Leiter der Showband „Spirit of 52“ Rastede. Einen Vorbereitungstag gibt es am 2. September, ebenfalls in der Jorker Festhalle. Kosten für KMV-Mitglieder 40 Euro, für alle anderen 60 Euro (zuzgl. 25 Euro Verpflegung für Frühstück, Mittag- und Abendessen). Anmeldeschluss ist am 31. Juli bei Fachwart Carsten Klein unter Fachwart.Musik@kmv-stade.de.



• Weitere Infos unter www.kmv-stade.de