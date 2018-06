Stade : Markuskirche in Hahle |

bo. Stade-Hahle. "Jesus In My Home" ist der Titel des Sommerkonzerts mit "The Saint Mark's Gospel Singers" und der Band "Vital Signs" am Samstag, 9. Juni, um 19 Uhr in der Markuskirche in Hahle, Lerchenweg 10. Auf dem Programm stehen Gospel, moderner christlicher Pop sowie neue und alte Lieder aus dem Repertoire.

Die Sängerinnen und Sänger sind voller Leidenschaft für die Musik. Mit viel Freude und Intensität proben sie neue Lieder. Der Chor singt an diesem Abend ein letztes Mal unter Leitung von Lorrie Berndt. Lorrie und Christian Berndt verabschieden sich von Stade und gehen nach Wolfsburg. Dort hat Pastor Berndt eine Stelle als Superintendent angenommen.

Im Anschluss an das Konzert gibt es im Gemeindehaus noch Zeit zum Plaudern.

• Eintritt frei; um eine Spende wird gebeten.