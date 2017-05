Stader Freibad öffnet seine Tore am 15. Mai

Die Freiluft-Badesaison in Stade beginnt am Montag, 15. Mai. Um 13 Uhr öffnet das Freibad beim Solemio seine Tore - "und das unabhängig von der Temperatur", sagt Betriebsleiter Jürgen Bußmann.Zurzeit werden im Bad noch kleine Wartungsarbeiten an Fliesen und Technik durchgeführt. Kurz vor der Eröffnung erfolgt dann eine gründliche Reinigung der Anlage und des Beckens. Gut zu wissen: Die Eintrittspreise sind im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Einzelkarten kosten 3,50 Euro (ermäßigt 2 Euro), Zehnerkarten gibt es für 30 Euro (ermäßigt 17 Euro). Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt.Die Öffnungszeiten des Freibads sind montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 18 Uhr.