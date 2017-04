Star-Pianist spielt zu Gunsten der Denkmal-Scheune in Stade

Vladimir Mogilevsky präsentiert Werke von Frédéric Chopin

Beim Benefiz-Konzert am Sonntag, 30. April, 17 Uhr, im Königsmarcksaal des historischen Stader Rathauses spielt der in Moskau geborene Star-Pianist Vladimir Mogilevsky Werke des berühmten Komponisten Frédéric Chopin.Der Erlös fließt in die Restaurierung der denkmalgeschützten Scheune an der Harburger Straße. Die "Stader Stiftung dür Kultur und Geschichte" als Eigentümerin hat das Konzert organisiert. Nach der Reetdach-Sanierung wird weiteres Geld für die Instandsetzung der Ziegelwände des Baudenkmals aus der Mitte des 17. Jahrhunderts benötigt.Tickets für 25 Euro gibt es im Stadeum, Tel. 04141 - 403140.