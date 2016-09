"Stilbruch": Jahreskonzert des Blasorchesters Himmelpforten

bo. Himmelpforten. Das Blasorchester Himmelpforten lädt am Freitag, 23. September, um 19.30 Uhr zum Jahreskonzert in die Eulsete-Halle in Himmelpforten ein. Entsprechend dem Konzertmotto "Stilbruch" präsentieren die Musiker unter Leitung von Christina Aeschbacher-Asmuss ein kontrastreiches Programm. Mit dabei ist auch das Vororchester mit den Nachwuchsmusikern. Der Abend wird von Carmen Fick moderiert.Höhepunkt im Orchesterjahr war die Teilnahme am Internationalen Musikfest im Februar in Prag. Die Jury verlieh dem Blasorchester ein Diplom in Bronze. Insbesondere die Jugendarbeit des Orchesters wurde sehr positiv bewertet.• Eintritt frei; um Spenden wird gebeten; www.blasorchester-himmelpforten.de