"Stimmflut": A-cappella-Event mit "Viva Voce", "Acoustic Instinct" und "The London Quartet" in Stade

bo. Stade. Für eine wahre "Stimmflut" sorgen drei Formationen bei dem A-cappella-Event am Freitag, 17. Februar, in Stade. Mit "Viva Voce", "Acoustic Instinct" und "The London Quartet" steht im Stadeum um 19.45 Uhr so ziemlich das Beste, was das Genre zu bieten hat, auf der Bühne. Zuhörer dürfen sich auf ein Programm freuen, das spontan und unterhaltsam, typisch deutsch und "very british ist."Acoustic Instinct" sind zwei junge Männer, die Beatboxing mit Gesang, Pantomime und Improvisation verbinden. Mit "The London Quartet" (ehemals "Cantabile") kommen die Royals der britischen A-cappella-Szene nach Stade. Mit feinen Manieren und englischem Humor präsentieren sie klassischen Gesang. Stimmungsgaranten sind "Viva Voce". Die fünf Sänger unterhalten mit Vox-Pop, wie sie ihren Musikstil selbst bezeichnen. Dazu gehören tiefgründige und unterhaltsame eigene Songs, witzige Cover-Versionen und aktuelle Chart-Hits.• Karten ab 25,70 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.