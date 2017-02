Stunde der Kirchenmusik in der St. Cosmae-Kirche in Stade

bo. Stade. Mit Orgelwerken von Froberger, Sweelinck und Buxtehude gestaltet Hauke Ramm die Stunde der Kirchenmusik am Samstag, 18. Februar, um 18.15 Uhr in der St. Cosmae-Kirche in Stade. Im Mittelpunkt steht eine Choralphantasie von Dietrich Buxtehude über das Lied "Nun freut euch, lieben Christeng'mein" von Martin Luther. Das Werk gilt als Hauptlied am Reformationstag. Luther schildert darin seine eigene Bekehrungsgeschichte und Grundlagen der Reformationstheologie. Der Stader Kirchenmusikdirektor spielt auf der historischen Huß/Schnitger-Orgel von 1675.

• Eintritt: frei; um eine Spende für die geplante Chororgel in St. Wilhadi wird gebeten.