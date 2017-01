Stade : Stadeum |

40 Jahre Boney M. / Musical-Show "Daddy Cool" im Stadeum tp. Stade. Mehr als 20 Welthits von Frank Farian werden in der Musical-Show „Daddy Cool“ am Dienstag, 14. Februar 2017, um 19.45 Uhr dem Publikum im Stadeum in Stade präsentiert. Die rund zweistündige Show verspricht Partystimmung und tolle Unterhaltung mit Tanzszenen der Superlative.



Die Musical-Show zelebriert den 40. Geburtstag der Gruppe Boney M. Es erklingen Hits wie „Daddy Cool“, „Sunny“, „Ma Baker“, aber auch „Girl You Know It´s True“ und „Im Gonna Miss You“ von Milli Vanilli.



• Stadeum-Karten ab 31,75 Euro sind unter Tel. 04141 - 409140 erhältlich.