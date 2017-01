"TAO - Die Kunst des Trommelns": Show der "Samurai Of The Drum" in Stade

bo. Stade. Mit einer neuen explosiven Show kommen "The Samurai Of The Drum" nach Stade. Im Stadeum präsentiert das japanische Tao-Ensemble um 19.45 Uhr auf eindrucksvolle Weise "Die Kunst des Trommelns". Die Performance ist eine Mischung aus musikalischer Meditation und Kampfkunst verbunden mit einer auf den Takt abgestimmten Choreografie."Tao" belebt die jahrhundertealte, überlieferte Wadaiko-Trommelkunst mit Elementen des Pop. Von den Anfängen der Wadaiko-Musik in der Edo-Zeit (17. bis 19. Jahrhundert) führen die Trommler das Publikum bis zu ihrer zeitgenössischen Form, die einen globalen Beat versprüht. Die imposanten Trommeln haben einen Durchmesser bis zu 1,70 Metern und fordern den Künstlern vollen körperlichen Einsatz ab.• Karten ab 41,10 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen.