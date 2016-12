"Übers Meer": Malerei von Janine Thoms im Stader Gericht

Am Sande 4A

bo. Stade. "Übers Meer" heißt die Ausstellung mit Malerei von Janine Thoms in Stade. Die Bilder der Apensener Künstlerin zieren derzeit die Räume des Verwaltungs- und Sozialgerichts, Am Sande 4a.

Janine Thoms ist Autodidaktin und widmet sich insbesondere der experimentellen Malerei mit Acrylfarben. Strukturen erzeugt sie mit natürlichen Materialien wie Sand und Kreiden. Seit ihrer Kindheit an der Ostsee fühlt sie sich von der Magie des Meeres angezogen. Sie liebt die verschiedenen Facetten der Farbe Blau und entdeckt während ihres künstlerischen Schaffens immer wieder neue Töne.

• Die Ausstellung ist bis Dienstag, 31. Januar, zu den Öffnungszeiten der Gerichte zu sehen: montags bis donnerstags von 9 bis 15.30 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr.