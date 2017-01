bo. Stade. Der tunesisch-französische Autor Éric Assous hat mit "Unsere Frauen" ein Stück geschrieben, in dem nur Männer auftreten, es aber um Frauen geht: Das Schauspiel mit Mathieu Carrière, Justus Carrière und Ulrich Bähnk wird am Freitag, 13. Januar, um 19.45 Uhr im Stadeum aufgeführt. Um 18.45 Uhr gibt es in der Konferenzzone eine kostenlose Einführung.In dem Stück geht es um Liebe und Freundschaft, Verrat und Loyalität: Drei alte Freunde wollen zusammen einen gemütlichen Abend verbringen. Max und Paul sind schon da. Als Simon endlich dazukommt, ist er betrunken. Er erzählt, dass er gerade seine Frau im Affekt getötet hat.• Eintrittskarten ab 26,25 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.