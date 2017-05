"Untrennbar kreativ": Die Juni-Ausstellung im Stader Schleusenhaus

Stade : Kunstpunkt Schleusenhaus |

bo. Stade. Dass Christa Röger und Marianne Schwark-Hupe "Untrennbar kreativ" sind, zeigen sie in ihrer gleichlautenden Ausstellung, die am Sonntag, 4. Juni, um 11 Uhr im Kunstpunkt Schleusenhaus in Stade, Altländer Straße 2, eröffnet wird. Die ausgestellten Bilder haben sie gemeinsam konzipiert. Sie zeugen von einem inneren Gleichklang der Künstlerinnen. Fotos und Plakate dienen ihnen als Rohmaterial, das sie in Malerei umsetzen. Ruhige, große Farbflächen treffen auf Pinselspuren und erzeugen zusammen mit den Fotos ein spannendes Miteinander.

Seit 2007 arbeiten Röger und Schwark-Hupe in einer Ateliergemeinschaft in Seevetal-Maschen.

• Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 25. Juni, geöffnet täglich von 11 bis 17 Uhr; Eintritt frei; Veranstalter ist der Kunstverein Stade.