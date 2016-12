(bo). Aufgrund des zweiten Weihnachtsfeiertages am Montag, 26. Dezember, verschiebt sich in der letzten Woche des Jahres 2016 die Müllabfuhr im Landkreis Stade um jeweils einen Tag. Der regulären Abfuhrtermine von Montag bis Freitag, 26. bis 30. Dezember, werden auf den jeweils folgenden Tag verlegt, also von Montag auf Dienstag, von Dienstag auf Mittwoch, von Mittwoch auf Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag.• Infos zu den Feiertagsverschiebungen stehen im Umweltkalender des Landkreises auf Seite 30. Wer keine Abfuhr verpassen möchte, kann sich auf www.landkreis-stade.de/abfuhrtermine registrieren und per E-Mail an die Termine erinnern lassen. Bei Fragen ist die Abfallwirtschaft des Landkreises Stade unter Tel. 04141 - 12-610 zu erreichen.