bo. Stade. Der Kulturkreis Stade setzt die Musikreihe "Klassik im Rathaus" am Sonntag, 19. Februar, mit einem Violinkonzert mit Albrecht Menzel fort. Der junge, hochtalentierte Künstler spielt um 17 Uhr im Königsmarcksaal des alten Stader Rathauses an der Hökerstraße Werke von Bach, Ysaye, Corigliano und Ernst.Auf dem Programm stehen die Partita I h-Moll und die Sonata III c-Dur von Johann Sebastian Bach, eine Sonate für Violine solo von Eugen Ysaye, "Stomp" von John Corigliano und die Grand Caprice "Der Erlkönig" von Heinrich Wilhelm Ernst.Menzel spielt eine Stradivari von 1709, eine Leihgabe der Deutschen Stiftung Musikleben Hamburg.• Karten für 19 Euro (Jugendliche 9 Euro) plus Vorverkaufsgebühr gibt es unter Tel. 04141 - 409140 und auf www.stadeum.de