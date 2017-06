Von intensiver Farbigkeit

Stade : Kreissparkasse Stade |

bo. Stade. Malerei von Ellen Tiedemann-Bartsch ist in der Kreissparkasse Stade, Große Schmiedestr. 12, in Stade ausgestellt. Auf der S-Plaza präsentiert die Künstlerin aus Heinbockel eine Auswahl ihr großformatigen und farbintensiven Arbeiten. Neben ihrem Beruf als Eventgastronomin absolvierte sie eine Ausbildung an der Kunstakademie Hamburg. In ihrer Kreativität gestärkt haben sie sich Begegnungen mit Künstlern wie Minke Havemann und Gerhard Quade.

• Die Ausstellung kann bis Donnerstag, 29. Juni, zu den Öffnungszeiten der Sparkasse besichtigt werden.