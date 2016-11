Vortrag "Herz unter Stress" im Elbe Klinikum Stade

Stade : Elbe Klinikum |

bo. Stade. Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen und psychischer Stress sind die größten Risikofaktoren, die das "Herz unter Stress" setzen. In dem gleichlautenden Vortrag erklärt Priv.-Doz. Dr. med. Sebastian Philipp am Montag, 14. November, um 19 Uhr im Elbe Klinikum in Stade, Bremervörder Str. 111, auf welche Weise diese vier Faktoren das Herz belasten, wie sie miteinander in Verbindung stehen und welche Möglichkeiten es gibt, sie zu mindern. Neben Medikamenten kann auch eine Änderung des Lebensstils helfen, dem Herzen weniger Stress zu machen.

Der Vortrag findet in Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung statt.

• Eintritt: frei.