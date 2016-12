Vortrag im Nautischen Verein Niederelbe über den Panamakanal

bo. Stade. Über "Panamakanal - Verbindung zweier Ozeane" referiert Bernd Appel am Donnerstag, 15. Dezember, im Nautischen Verein Niederelbe in Stade. Der Kapitän und Vorsitzende des Nautischen Vereins Brunsbüttel berichtet um 19 Uhr im Clubhaus des Motor-Yacht-Clubs (MYC) Stade, Butendiek 2, über seine Exkursion zum Panamakanal. Er vermittelt Informationen und Eindrücke vom Ausbau der Wasserstraße, die in Mittelamerika Atlantik und Pazifik verbindet.