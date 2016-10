Vortrag im Schwedenspeicher über die Entstehung der Stader Brüderschaften

bo. Stade. In der Ausstellung "Den Armen tom besten" findet am Dienstag, 1. November, ein Vortrag im Schwedenspeicher-Museum in Stade, Wasser West 39, statt. Der Historiker und frühere Stader Stadtarchivar Dr. Jürgen Bohmbach referiert um 19.30 Uhr über die Entstehung der Stader Brüderschaften im Mittelalter. Die Gemeinschaften wurden als Gebetsbrüderschaften gegründet und widmeten sich dem gemeinsamen Gebet und der Armenfürsorge.• Eintritt: frei; www.museen-stade.de