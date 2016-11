Stade : Kunsthaus |

bo. Stade. Im Kunsthaus in Stade, Wasser West 7, referiert Bodo Kromus am Samstag, 26. November, um 19 Uhr über die Illustrationen, die Salvador Dalí zur "Göttlichen Komödie" von Dante Alighieri (1265-1321) anfertigte. Der Kunsthistoriker und frühere Pastor erklärt sowohl das literarische Meisterwerk, das die Reise Dantes durch das Fegefeuer zur Gott schildert, als auch Dalís Interpretationen.

In der Dalí-Ausstellung sind 100 grafische Blätter zur "Göttlichen Komödie" zu sehen. Sie nehmen den Betrachter auf eine surrealistische Reise von der Unterwelt in den Himmel mit.

• Anmeldung erbeten unter Tel. 04141 - 7977350, E-Mail buchung@museen-stade.de.