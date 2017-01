bo. Stade. Mit Themen der Schifffahrt befassen sich die Vorträge des Nautischen Vereins Niederelbe. Am Donnerstag, 12. Januar, ist Donatus Kulisch als Referent zu Gast im Verein. Im Clubhaus des Motor-Yacht-Clubs (MYC) Stade, Butendiek 2, in Stade berichtet der Kapitän und Hafenlotse um 19 Uhr, wie die XXL-Containerschiffe im Hamburger Hafen manövriert und an den Liegeplatz gelotst werden. www.nv-niederelbe.de ; Tipp für Autofahrer: Adresseneingabe für das Navi: Am Schwingedeich, 21683 Stade Butendiek 1.