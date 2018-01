Wandern in der wilden Natur Korsikas

Stade : Inselrestaurant |

bo. Stade. Zum Lichtbildervortrag über Korsika lädt der Alpenverein am Donnerstag, 18. Januar, in Stade ein. Jörg Petersen stellt im Inselrestaurant um 19.30 Uhr die Mittelmeerinsel als Wanderparadies vor. Einsame Pfade bieten viele Möglichkeiten für Wandertouren in der wunderschönen und wilden Natur der Insel. Auf Korsika wurde viel Ursprünglichkeit bewahrt und auch wieder hergestellt.

Petersen gibt Tipps für leichte bis mittelschwere Touren. Basisinfos zu Klima, Vegetation, Geografie und Geschichte runden den Vortrag ab.