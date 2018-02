"Wassernächte #3" in Stade: Benefiz-Rockkonzert mit den "Leoniden" und zwei weiteren Bands

Stade : Alter Schlachthof |

bo. Stade. Die "Wassernächte" gehen in Stade in die dritte Runde. Das von dem Verein "Viva con Agua" organisierte Benefizkonzert findet am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr im Alten Schlachthof, Freiburger Straße 4, statt. Drei Bands stehen für den guten Zweck auf der Bühne der Jugendfreizeitstätte. Der Verein setzt sich für sauberes Trinkwasser weltweit ein und sammelt Spenden für Projekte in Äthiopien und Uganda.

Als Blockbuster sind die "Leoniden" dabei. Die Kieler Formation wurde im vergangenen Jahr mit einem Newcomer-Preis ausgezeichnet und möchte das Publikum mit Indie-Rock-Songs begeistern. Die Gruppe "Keele" dürfte vielen noch als ehemals "Luftpost" in Erinnerung sein. Sie spielt einen Mix aus Alternative und Punk Rock. Aus dem Norden von Hamburg kommt die Band "Swutscher". Mit schrulligem Gitarrensound und knartzigem Gesang haben die Musiker Songs mit norddeutschem Lokalkolorit im Gepäck.

Das "Viva con Agua"-Projekt geht zurück auf eine Initiative des ehemaligen FC St. Pauli-Fußballspielers Benjamin Adrion im Jahr 2006. Ziel ist es, Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verschaffen. Initiativen gibt es inzwischen nicht nur in deutschen Städten, sondern auch in den Nachbarländern. Mit der Welthungerhilfe und lokalen Partnerorganisationen konnte "Viva con Agua" bislang Wasserprojekte für mehr als zwei Millionen Menschen umsetzen. 2014 hat sich auch ein Verein in Stade gegründet und organisiert nicht nur die "Wassernächte", sondern ist auch beim "Müssen alle mit"-Festival und Inselmarkt in Stade sowie bei der Konzertreihe "My Six Stages" in Buxtehude vertreten.

• Eintritt: Karten für 8 Euro (Abendkasse 10 Euro) gibt es in der Contor-Buchhandlung in Stade und auf www.tixforgigs.com. S-Club-Mitglieder der Sparkasse zahlen im Vorverkauf 6 Euro (Abendkasse 8 Euro).