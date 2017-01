bo. Stade. Die "Wassernächte" gehen in Stade in die zweite Runde: Der Verein "Viva con Agua Sankt Pauli" organisiert am Freitag, 27. Januar, ein Benefizkonzert mit drei Bands im Alten Schlachthof. Ab 20 Uhr rocken "Leto", "Abramowicz" und "Mighty Day Times" mit Punk und Indie die Bühne in der Jugendfreizeitstätte, Freiburger Str. 4. "Viva con Agua" unterstützt Projekte für sauberes Trinkwasser in Afrika und Asien.• Karten für 7 Euro (Abendkasse 9 Euro) gibt es in der Buchhandlung Contor in Stade und bei "Elbstoff" in Buxtehude sowie auf www.tixforgigs.de