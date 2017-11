Weihnachtskonzert des Chores Wiepenkathen mit internationalen Liedern

Stade : Historisches Rathaus |

bo. Stade. "Light Up Your Heart - Lass Licht in dein Herz" ist das Motto des etwas anderen weihnachtlichen Konzertes mit dem Chor Wiepenkathen am Freitag, 1. Dezember, in Stade. Die Sängerinnen und Sänger erfüllen den Königsmarcksaal des alten Rathauses um 19 Uhr nicht nur mit festlichen Klängen, sondern vor allem mit Liedern, die das Herz erwärmen.

Stücke aus unterschiedlichen Ländern und in verschiedenen Sprachen sollen beweisen, dass Musik die Menschen über die Grenzen hinweg verbindet. Dass sie auch Generationen verbindet, zeigt der Wiepenkathener Kinder- und Jugendchor "Regenbogen", der den Erwachsenenchor kräftig unterstützt. Die Chöre singen unter Leitung von Harald Winter und Yvy Hübner-Myska.

Das Konzert wird am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr in der Primus-Kirche in Bargstedt wiederholt, allerdings ohne den "Regenbogen"-Chor.

• Der Eintritt ist zu beiden Konzerten frei. Um Spenden wird gebeten.