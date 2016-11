Weihnachtskonzert mit dem "Jakobi Chor" in St. Josef Stade

bo. Stade. Der "Jakobi Chor" lädt am Freitag, 9. Dezember, zum Weihnachtskonzert in Stade ein. In der St. Josef Kirche im katholischen Altenheim St. Josef vorm Schiffertor, Schiffertorsstraße 17, unterhält der Chor mit Sängerinnen und Sängern "50 plus" unter Leitung von Sam Eu Jakobs um 16 Uhr mit besinnlichen, traditionellen Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Aber auch einige rhythmische, modernen Weisen mit Instrumentalbegleitung gehören zum Programm. Als Gastchor wirkt die "PopAcademy" mit.

• Eintritt: frei; Spenden sind willkommen.